В Татарстане 27 июня обещают дождь

В РТ четверг, 27 июня 2024 года, ожидается дождь.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что этот в этот день будет облачно. Дождь пройдет в отдельных местах.

Ветер в четверг прогнозируется северо-западный и северный от 5 до 10 метров в секунду. Днем скорость может усилиться до 14 метров в секунду. Ночью в регионе похолодает до +8...+13 градусов, а днем столбики термометра будут на уровне +17...+22 градусов.

В Казани 27 июня обещают не ниже +11 градусов и не теплее 21 градуса тепла. Дождей не ожидается.

Ранее мы писали о том, что кладбище «Курган» рассчитано на 147 тыс. мест, то есть на 30 лет. Об этом в Казанской городской думе сообщил руководитель управления по организации ритуальных услуг исполнительного комитета Марат Ишкинин. Всего в Казани 36 кладбищ, большая часть из них общественные.