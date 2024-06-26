Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 27 июня обещают дождь

В Казани 27 июня обещают не ниже +11 градусов

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В РТ четверг, 27 июня 2024 года, ожидается дождь.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что этот в этот день будет облачно. Дождь пройдет в отдельных местах.

Ветер в четверг прогнозируется северо-западный и северный от 5 до 10 метров в секунду. Днем скорость может усилиться до 14 метров в секунду. Ночью в регионе похолодает до +8...+13 градусов, а днем столбики термометра будут на уровне +17...+22 градусов.

В Казани 27 июня обещают не ниже +11 градусов и не теплее 21 градуса тепла. Дождей не ожидается.

Ранее мы писали о том, что кладбище «Курган» рассчитано на 147 тыс. мест, то есть на 30 лет. Об этом в Казанской городской думе сообщил руководитель управления по организации ритуальных услуг исполнительного комитета Марат Ишкинин. Всего в Казани 36 кладбищ, большая часть из них общественные.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

уничтожить сорняки на участке

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

сколько стоит передержка собаки в сутки в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

день назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Татарстана

день назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран
Новости Татарстана
5 часов назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Новости Татарстана

44 минуты назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

Новости Казани

час назад

В Казани мест на кладбищах хватит только на 30 лет

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 7 июля запретят ходить судам вокруг Свияжска
В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14
Новости Казани
3 часа назад

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14

Новости Казани

2 часа назад

До конца 2024 года в Казани оцифруют данные 8 кладбищ

Новости Казани

5 часов назад

В Казани прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс  Офис – 2024»

Новости Казани

5 часов назад

Заболевший ботулизмом казанец Алмаз Шарипов ведет блог о восстановлении
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
6 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Нижнекамский блогер Альбина Исмаева спасает птенцов
Новости Татарстана
9 часов назад

Нижнекамский блогер Альбина Исмаева спасает птенцов