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В Казани мест на кладбищах хватит только на 30 лет

Всего в Казани 36 кладбищ

Екатерина Елисеева

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Кладбище «Курган» рассчитано на 147 тыс. мест, то есть на 30 лет. Об этом в Казанской городской думе сообщил руководитель управления по организации ритуальных услуг исполнительного комитета Марат Ишкинин.

Всего в Казани 36 кладбищ, большая часть из них общественные, где можно хоронить человека с любым вероисповеданием. При этом, в городе есть мусульманское кладбище и 4 православных старообрядческих мест захоронения.

Открытыми являются 5 мест погребения. Полностью закрытые 2 территории. Остальные кладбища ограничены для свободного захоронения.

Каждый год в региональной столице умирают примерно 13 тыс. человек. На кладбищах города хоронят порядка 9,5 тысяч человек, а других отправляют в районы. Во время прихода коронавируса, смертность увеличилась, пишет Инказан.

В 2020 году в Казани возвели комплекс «Курган», сейчас там уже похоронено 5,6 тыс. человек.

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