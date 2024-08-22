В Татарстане 22 августа потеплеет до +24 градусов

Сегодня, 22 августа 2024 года, в Татарстане прогнозируется потепление до +24 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

На территории республики будет от +19 до +24 градусов в дневное время, а вечером и ночью с 22 по 23 августа прогнозируется от +8 до +13 градусов.

В регионе также ожидается переменная облачность без сильных дождей. Скорость ветра от 6 до 14 метров в секунду.

Ранее мы писали о том, что в Казани 30 августа на фестивале «ДэртФест-2024» выступит певица Tatarka. Об этом рассказали организаторы. Помимо девушки из Набережных Челнов, на мероприятии выступят и многие другие исполнители, организаторы говорят, что на месте организуют 2 сцены с живой местной музыкой.

Напомним, певица Tatarka была в Казани примерно 2 недели назад — 10 августа, звезда выступила на экологическом фестивале на о. Лебяжье под дождем.