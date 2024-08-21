В Казани 30 августа на фестивале «ДэртФест-2024» выступит певица Tatarka

В региональной столице Татарстана 30 августа 2024 года, на фестивале «ДэртФест-2024» на сцену выйдет певица Tatarka. Все состоится около Казанского Кремля. Прийти можно будет бесплатным. Об этом рассказали организаторы.

Время выхода артистки неизвестно. Ожидается, что в пятницу пройдет дизайн-маркет с продуктами от производителей Татарстана, модный показ от татарстанских брендов и т.д..

Помимо девушки из Набережных Челнов, на мероприятии выступят и многие другие исполнители, организаторы говорят, что на месте организуют 2 сцены с живой местной музыкой, пишет 116.ру.

Напомним, певица Tatarka была в Казани примерно 2 недели назад — 10 августа, звезда выступила на экологическом фестивале на о. Лебяжье под дождем.

Ранее мы писали о том, что казанцы хотят отказаться от концерта на День города 30 августа.