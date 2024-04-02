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· Екатерина Елисеева

В Татарстане 2 апреля 2 беспилотника атаковали общежитие «Алабуга»

В Татарстане утром 2 апреля 2 беспилотника атаковали общежитие «Алабуга»
В Татарстане 2 апреля 2 беспилотника атаковали общежитие «Алабуга»

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Сегодня, 2 апреля 2024 года, в 5:45 общежитие «Алабуга» атаковали 2 беспилотника.

"Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию", - написали в телеграм-канале ОЭЗ «Алабуга».

По данным канала, эти беспилотные летательные аппараты были оснащены оборудованием стран НАТО. В результате 2 человека ранены.

Ранее мы писали о том, что 2 апреля утром предприятия Нижнекамска и Елабуги атаковали беспилотники.

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