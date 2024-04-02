Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

2 апреля утром предприятия Нижнекамска и Елабуги атаковали беспилотники
Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

pixabay.com

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Утром, 2 апреля 2024 года, предприятия в Елабуге и Нижнекамске атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом рассказали в пресс-службе раиса Татарстана.

Рустам Нургалиевич оперативно получает сведения по ситуации в Республике Татарстан.

В сообщении говорится, что на данный момент серьезных разрушений нет, а сам технологический процесс заводов не нарушен. В Елабуге есть потерпевшие из-за разрушения помещения. Им оказывается помощь.

Все службы региона сейчас находятся в повышенной готовности, пишет "Реальное время".

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