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В Татарстане 19 сентября водитель Кia погиб после столкновения с грузовиком

Водитель Кia влетел в грузовик

ГАИ

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19 сентября 2024 года, на 831 км автодороге М7 «Волга» в Пестречинском районе РТ иностранный автомобиль столкнулся с грузовой машиной. Об этом рассказали сотрудники Государственной автомобильной инспекции региона.

Водитель Кia влетел в грузовик. Как итог, после дорожного происшествия от полученных травм водитель иномарки умер.

На кадрах можно увидеть, что у машины смяло верх и всю боковую часть. Детали авто разлетелись по дороге. Есть версия, что водителя придавило, потому что на фотографии сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций его из авто.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте трудятся работники Госавтоинспекции.

Ранее мы писали о том, что в Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы".
К сожалению, местная жительница погибла. Пассажиров из метро попросили уйти.

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