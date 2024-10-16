В Татарстане 17 октября ожидаются туман и гололед

17 октября 2024 года, в Республике Татарстан снова прогнозируется ухудшение погоды. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

По информации метеорологов, ночью и утром местами по Татарстану, в том числе и в Казани, опустится туман. Помимо этого, на некоторых участках дорог может появиться гололедица.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан были введены новые льготы для участников спецоперации и их семей. Их число выросло до 2 219 по 16 видам. Об этом рассказали в Министерстве юстиций Татарстана.

Кроме того, в Набережных Челнах и 13 районах региона уже действуют льготы для участников специальной военной операции и их семей в отношении налога на один неиспользуемый для бизнеса участок земли. Помимо этого, в 33 районах субъекта они освобождены от уплаты самообложения на текущий год.