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В РТ ввели новые льготы для участников СВО и их семей

Об этом рассказали в Министерстве юстиций Татар...

Екатерина Елисеева

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В РТ были введены новые льготы для участников спецоперации и их семей. Их число выросло до 2 219 по 16 видам. Об этом рассказали в Министерстве юстиций Татарстана.

Новые льготы:

освобождение от платы за содержание несовершеннолетних в школах-интернатах;
списание задолженности по пеням и штрафам.

Одни из уже принятых мер поддержки: матподдержка, льготы на оплату жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, соцобслуживание, освобождение от уплаты самообложения людей и т.д..

В том числе, в Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах работают льготы на бесплатный проезд в транспорте, кроме такси.

В Челнах и 13 районах региона действуют льготы для участников специальной военной операции и их семей в отношении налога на один неиспользуемый для бизнеса участок земли. Кроме того, в 33 районах они освобождены от уплаты самообложения на 2024 год.

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