В Татарстане 15 октября поезд сошел с рельсов

Утром, 15 октября 2024 года, на станции Бугульма в РТ поезд с вагонами сошел с рельсов.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, на железнодорожных путях в ходе маневра вагоны с мазутом сошли с рельсов.

К счастью, состав не опрокинулся, разлива не зафиксировано. Кроме того, потерпевших нет. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

Задержек в движении нет. Камская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее мы писали о том, что в Агрызском районе Татарстана будет упразднен п. Комсомолка. Проект внесут в Государственный совет Республики Татарстан. Об этом рассказали власти муниципалитета.

Населенный пункт Комсомолка был основан еще в 1941 году, раньше на этом месте был организован сплав леса. В ходе Великой Отечественной войны там работали эвакуированные.