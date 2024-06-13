В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

В Татарстане и Казани 14 июня прогнозируются грозы и ветер до 23 метров в секунду.

По данным синоптиков, в некоторых районах пройдет град. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Ночью температура воздуха ожидается от +16 до +21 градуса, а днем потеплеет до +35 градусов.

Может расплавиться: в Казани 40 машин поливают дороги для охлаждения асфальта.