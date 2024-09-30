Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 1 октября ожидается +23 градуса

В пятницу и субботу, 5 и 6 октября погода сильн...

pixabay.com

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В РТ прогнозируется сухая и теплая погода. До конца текущей недели днем ожидается +20 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Татарстану.

Уже завтра, 1 октября 2024 года, ночью будет +5...+10 градусов, а днем до +18...+23 градусов тепла. 2 и 3 октября в ночное время прогнозируется 0 градусов, а в низких районах до -2 градусов. Днем ожидается уже до +15...+20 градусов.

В пятницу и субботу, 5 и 6 октября погода сильно не изменится. Днем будет аналогичная температура. Дождь маловероятен.

Стало известно о том, что какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году.

Напомним, что в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года, Казань была территорией для проведения турнира «Игры будущего». В июне в городе прошли Игры БРИКС, а с 22 по 24 октября ожидается саммит БРИКС. В следующем году в региональной столице будут фестиваль этноспорта.

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