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В Татарстане 1 июля ожидается 30-градусная жара

Об этом сообщили в Гидрометцентре

Екатерина Кузьминых

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Уже в понедельник, 1 июля 2024 года, в прогнозируются дожди и грозы. Помимо этого, ветер усилится до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

По прогнозу метеорологов, днем в регионе ожидается от +26 до +31 градусов. В региональной столице будет около +28…+30 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб. В ГАИ сообщили, что 33-летний водитель автомобиля Porsche вылетел на встречную полосу движения.

Кроме того, мы говорили, что Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма. Соответствующее соглашение по обмену опытом в принятии гостей заключили на Сабантуе в Иркутске. Сибирь также затронул национальный татарский праздник, где гости могли посоревноваться спортивных дисциплинах и попробовать блюда татарской кухни.

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