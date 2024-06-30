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Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма

Соответствующее соглашение по обмену опытом в принятии гостей заключили на Сабантуе в Иркутске.

Телеграм-канал Дарьи Санниковой

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Соответствующее соглашение по обмену опытом в принятии гостей заключили на Сабантуе в Иркутске. Сибирь также затронул национальный татарский праздник, где гости могли посоревноваться спортивных дисциплинах, попробовать блюда татарской кухни, посетить концертную программу с народным творчеством и просто хорошо провести время.

Свои подписи под официальным текстом соглашения оставили глава Комитета по туризму Казани Дарья Санникова и председатель Комитета по экономике и стратегическому планированию Иркутска Татьяна Макарычева.
Ранее мы сообщали, что на трассе в Нижнекамском районе вспыхнул бензовоз, обошлось без погибших, но водитель автомобиля в больнице.

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