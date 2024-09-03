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· 16+ · Екатерина Елисеева

Дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах

Об этом рассказали свидетели в местном телеграм...

Екатерина Елисеева

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В Челнах мужчина иногда портит павильоны в торговых рядах. Потерпевшие владельцы бизнеса и продавцы обеспокоены таким поведением.

Об этом рассказали свидетели в местном телеграм-канале. Они сообщили, что агрессор пугает продавцов.

Больше всего попадает жителям Челнов, которые трудятся в торговых точках здания №52/24, потому что неизвестный разносит все, что попадается в его поле зрение.

Не так давно он разбил витрины и раскидал товары. Пострадал лишь один супермаркет. Как отметили жители, сотрудники полиции не приезжали к месту ЧП.

Ранее мы писали о том, что утром, 3 сентября 2024 года, около Кировской дамбы произошла авария с участием трамвая.

Автор поста в телеграме «Регион 116» сообщил, что все случилось под мостом на ул. Клары Цеткин. По предварительной информации, виновник дорожного происшествия «Камаз».

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