В Татарстан приехали 20 эвакуированных жителей Курской области

В РТ приехали 20 человек, которых привезли из Курской области. Среди них есть пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сперва жители Курской области прибыли на поезде в Самару, а 19 августа 2024 года, на автобусах в регион. В пути эвакуированных сопровождали сотрудники больницы и работники социальной защиты. Людей разместили в заведениях социального обслуживания Нурлатского и Лениногорского районов.

Не так давно вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что республика готова принять жителей другого региона.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Дне города 30 августа выступят Билан и «Братья Грим». После всего этого над рекой Казанкой будет салют. Администрация предупреждает, что по случаю Дня города будут перекрыты некоторые дороги.