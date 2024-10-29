В Татарстан начали поступать новые 5-тысячные купюры

В РТ стали поступать новые 5-тысячные купюры. Об этом рассказали в Нацбанке по Республике Татарстан. Банкноты вводятся для замены купюр 1997 года, пишет «РБК Татарстан».

Сейчас банкноты есть пока в ограниченном количестве, замена займет пару лет. В Национальном банке сообщили, что старые и новые купюры менять не нужно.

Новые бумажные деньги показали в октябре 2023 года. На них можно увидеть достопримечательности Уральского ф. о., к примеру, стела Европа – Азия и здание «Высоцкий» в Екатеринбурге.

В Госдуме призвали выплачивать родившим до 25 лет женщинам по 100 тыс. рублей. Подробнее об этом в телеграм-канале "most|Татарстан".

Ранее мы писали о том, что в Ютазинском районе Республики Татарстан хотят открыть кумысолечебницу. Об этом рассказал руководитель округа Аяз Шафигуллин. В этом районе Республики Татарстан в 20 веке уже была открыта кумысолечебница, куда люди приезжали на лечение. Территория для возведения кумысолечебницы есть.