Экс-главу МЧС Татарстана Хабибуллина допросили в суде по делу об афере с авто

В Набережночелнинском горсуде прошел допрос бывший глава МЧС по Татарстану Рафис Хабибуллин, который идет свидетелем по делу об афере с пожарными машинами, пишет «Бизнес Онлайн».

Дело против руководителя компании ООО «Сигналдортранс» Вячеслава Алчина есть в производстве Миляуши Гайсиной с августа 2022 года. Хабибуллин заявил, что его показания не отличались от информации во время предварительного расследования. Процесс длился примерно 1 час.

Вячеслав Алчин преследуется по уголовному делу еще с января 2021 года. По сведениям следствия, его организация «Пожарной технике — вторую жизнь» некачественно провела ремонт пожарных автомобилей примерно на 300 000 000 рублей.

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