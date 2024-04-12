В Приволжском районе Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

В Приволжском районе Казани 3 подростка устроили ночные гонки с правоохранителями. Все началось примерно в 2 часа ночи.

По предварительной информации, ребята катались по району и попались на глаза ППС. Погоня завершиласьна развязке Столетия ТАССР, где детей остановили. В ходе задержания подростки пытались оказать сопротивление. Все они убеждали сотрудников полиции в том, что они трезвые.

Одного из детей, пассажира машины, доставили в отделение полиции за мелкое хулиганство. 2 других отпустили после того, как приехали их родителей.

Ситуацию контролируют правоохранители, которые продолжают разбирательство погони, пишет Татарстан 24.

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