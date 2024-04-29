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В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva

В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva

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В Старом Дрожжаном Татарстана трактор наехал на легковушку. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

Половина автомобиля Сhevrolet Niva была смята огромными колесами специальной техники. Повреждения были зафиксированы на водительской стороне машины.

Сведений о потерпевших нет.

Ранее мы писали о том, что бывшего настоятеля храма в Куюках задержали после пропажи 2 икон.

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