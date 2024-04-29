В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva
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В Старом Дрожжаном Татарстана трактор наехал на легковушку. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.
Половина автомобиля Сhevrolet Niva была смята огромными колесами специальной техники. Повреждения были зафиксированы на водительской стороне машины.
Сведений о потерпевших нет.
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