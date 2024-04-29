Бывшего настоятеля храма в Куюках задержали после пропажи 2 икон

В Пестречинском районе Татарстана из храма исчезли 2 иконы в Никольском храме. По этому делу задержали бывшего священнослужителя Виталия Беляева. Сведения появились в телеграм-канале Mash Iptash.

К мужчине пришли сотрудники полиции, которые пригласили его на медосвидетельствование. При этом экс-священник отказался и тогда правоохранители его задержали.

Жена фигуранта считает, что такие нападки исходят от Казанского митрополита. По ее словам, иконы никто не воровал потому что они принадлежат именно Беляеву.

Но один лик он забрал еще в ходе ремонта храма. Вторую икону Виталию подарила прихожанка. Свидетели заявили, что на мужчину буквально накинулись.

Мужчину лишили сана еще в феврале 2024 года. В митрополии сообщили, что бывшего священника отстранили за клятвопреступление, прелюбодеяние и рукоприкладство.

Тогда в учреждение пришли правоохранители с финансово-ревизионной комиссией.