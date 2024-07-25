В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

В списке Forbes в 2024 году оказались 4 бизнесмена из Республики Татарстан. В рейтинге стоят Айрат и Радик Шаймиевы (Гендиректор компании "Татавтодор" и Гендиректор компании "НИРА-экспорт" соответственно), Рустем Сультеев (Зампредседателя правления АО "ТАИФ") и Альберт Шигабутдинов (Член совета директоров "Сибура").

Известно, что Шаймиевы, Сультеев и Шигабутдинов были в списке российских миллиардеров ещё в 2023 году. Тогда в рейтинге было всего 110 человек, а в текущем году - 125.

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