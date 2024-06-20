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В селе Шуран дома начали уходить в овраг

В комитете заявили, что пока не выделят деньги — берег укреплять не будут

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В с. Шуран РТ разрушается обрыв над рекой Камой. Как итог, дома и многие другие строения стали разрушаться. Первая линия населенного пункта постепенно уходит вниз, пишет ГТРК «Татарстан».

В настоящее время берег осыпается на один метр в год. Люди переживают. Хозяин одного из домов возле обрыва сообщил, что по ночам буквально слышит, как его дом «шевелится».

В Министерстве экологии Татарстана рассказали, что год назад специалисты обследовали территорию, и исполнительный комитет района подготовил техзадание, которое предусматривает возведение подпорной стены.

В комитете заявили, что пока не выделят деньги — берег укреплять не будут.

Ранее мы писали о том, что количество татарстанцев, которые обратились за помощью в больницу с подозрением на ботулизм, возросло до 18.

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