В селе Шуран дома начали уходить в овраг

В с. Шуран РТ разрушается обрыв над рекой Камой. Как итог, дома и многие другие строения стали разрушаться. Первая линия населенного пункта постепенно уходит вниз, пишет ГТРК «Татарстан».

В настоящее время берег осыпается на один метр в год. Люди переживают. Хозяин одного из домов возле обрыва сообщил, что по ночам буквально слышит, как его дом «шевелится».

В Министерстве экологии Татарстана рассказали, что год назад специалисты обследовали территорию, и исполнительный комитет района подготовил техзадание, которое предусматривает возведение подпорной стены.

В комитете заявили, что пока не выделят деньги — берег укреплять не будут.

Ранее мы писали о том, что количество татарстанцев, которые обратились за помощью в больницу с подозрением на ботулизм, возросло до 18.