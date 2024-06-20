В РТ число заболевших ботулизмом выросло до 18

Количество татарстанцев, которые обратились за помощью в больницу с подозрением на ботулизм, возросло до 18. Из них 17 человек лежат в медучреждении. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по РТ.

В сообщении сказано, что сотрудники ведомства еще раз обзвонили людей, которые ели салат с фасолью. В инфекционное отделение больницы обратились 3 человека, госпитализированы 2 человека, один потерпевший отказался от госпитализации. Так, на утро 20 июня 2024 года, всего было зарегистрировано 18 случаев заражением ботулизмом после употребления опасного салата.

В пресс-службе СУ СК РФ по РТ отметили, что было возбуждено дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Расследование контролирует прокуратура.

Ранее мы писали о том, что казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио".