В РТ запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на службу

Деньги получат граждане за приглашение человека на службу по контракту. Для заключения договора нужен лишь паспорт, ИНН, СНИЛС, а также реквизиты карты кандидата.

Кто может пригласить на службу:

Друзья, родные;

Работники военкоматов;

Сотрудники мэрий;

Сотрудники различных территориальных ведомств и структур;

Любые физ. лица, которые привлекли гражданина.

Кто не может приглашать:

Осужденные

Подследственные

Кандидаты, которые отправились в добровольческие отряды.

Такая мера будет действовать уже с 11 июля текущего года.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану. По информации Следственного комитета, с 1 сентября по 31 октября прошлого года женщина сделала и подписала поддельное заявление о снятии с учета автомобиля LADA Niva.