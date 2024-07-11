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· 16+ · Екатерина Елисеева

В РТ запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на службу

Такая мера будет действовать уже с 11 июля текущего года

Екатерина Елисеева

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Деньги получат граждане за приглашение человека на службу по контракту. Для заключения договора нужен лишь паспорт, ИНН, СНИЛС, а также реквизиты карты кандидата.

Кто может пригласить на службу:

  • Друзья, родные;
  • Работники военкоматов;
  • Сотрудники мэрий;
  • Сотрудники различных территориальных ведомств и структур;
  • Любые физ. лица, которые привлекли гражданина.

Кто не может приглашать:

  • Осужденные
  • Подследственные
  • Кандидаты, которые отправились в добровольческие отряды.

Такая мера будет действовать уже с 11 июля текущего года.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану. По информации Следственного комитета, с 1 сентября по 31 октября прошлого года женщина сделала и подписала поддельное заявление о снятии с учета автомобиля LADA Niva.

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