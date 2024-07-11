В РТ запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на службу
Екатерина Елисеева
Деньги получат граждане за приглашение человека на службу по контракту. Для заключения договора нужен лишь паспорт, ИНН, СНИЛС, а также реквизиты карты кандидата.
Кто может пригласить на службу:
- Друзья, родные;
- Работники военкоматов;
- Сотрудники мэрий;
- Сотрудники различных территориальных ведомств и структур;
- Любые физ. лица, которые привлекли гражданина.
Кто не может приглашать:
- Осужденные
- Подследственные
- Кандидаты, которые отправились в добровольческие отряды.
Такая мера будет действовать уже с 11 июля текущего года.
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