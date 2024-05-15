В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В Казани было подписано соглашение о создании сухопутного зернового хаба. Документ подписали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и генеральный директор компании «Новый сухопутный зерновой коридор» Юрий Маневич.

В Республике Татарстан будет создан специализированный объект для быстрой перевалки зерна объемом до 8 миллионов тонн в год. Этот сухопутный зерновой хаб будет расположен недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина.

Хаб станет ключевым элементом логистической модели «Зерно+» и современной технологии сухопутной перевалки зерна по железной дороге. Специализированные контейнеры с зерном будут отправляться в экспортные рынки, включая Китай, Туркменистан, Иран, Узбекистан и другие страны.