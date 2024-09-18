В РТ за неделю примерно до 75 рублей подорожал бензин АИ-98

В период с 19 по 26 августа 2024 года, в Республике Татарстан увеличились цены на топливо марок АИ-95, АИ-98 и т.д.. Цена первой марки поднялась до 55,78 рублей (подорожала на 22 копейки), вторая — до 74,31 руб. (подорожала на 38 копеек). Об этом говорится в Татарстанстате.

Кроме того, стало известно, что цена на бензин АИ-92 и дизельное топливо в течение недели последнего месяца лета не поменялась — 51,13 руб. и 61,18 руб. за один литр.

Ранее мы писали о том, что ледовое шоу фигуристки Алины Загитовой не смогут показать на саммите БРИКС, который пройдет в региональной столице Татарстана уже в период с 22 по 24 октября 2024 года, однако имеется желание развивать шоу и тиражировать. Об этом рассказал министр спорта по Республике Татарстан Владимир Леонов.

Министр рассказал, что Алина молодец, вот только...