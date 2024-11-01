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В РТ за бездействие дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих

Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана

pixabay.com

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В РТ были дисквалифицированы 6 арбитражных управляющих после того, как на них местные жители подали 275 жалоб. В них говорилось о бездействии экспертов в ходе проведения банкротства. Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана.

За 9 месяцев во время проверок удалось составить 100 протоколов о правонарушениях, наложить 7 штрафов на сумму более 150 тысяч рублей. Помимо этого, 17 арбитражных специалистов были предупреждены, еще 81 получили устное замечание.

Известно, один из 6 экспертов допустил сразу несколько нарушений. В том числе, управляющий не вписал в реестр сведения об оценке имущества должника, не провел анализ его финансового положения и не собрал кредиторов вовремя.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан мужчина поджег себя на заседании суда в следственном изоляторе № 5.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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