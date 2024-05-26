В РТ средняя зарплата в сельском хозяйстве за год выросла на четверть

Средняя заработная плата в аграрном секторе Татарстана за год увеличилась на 25%. По итогам первого квартала текущего года она составила 47,9 тысячи рублей (увеличение на 24%). Об этом на совещании в кабинете министров республики рассказал глава министерства сельского хозяйства Марат Зяббаров.Особенно министр подчеркнул прогресс в Мамадышском районе, где зарплаты выросли на 28%, достигнув уровня в 68 тысяч рублей. Значительный вклад в достижение такого роста внесла АПК "Продпрограмма", где заработная плата в среднем составляет 71 тысячу рублей, что превышает прошлогодний уровень в 1,5 раза.