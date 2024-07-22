В РТ сократили список непригодных пляжей

Роспотребнадзор по РТ внес в список непригодных мест пляжи Нижнекамска и Альметьевска.

Но неделю ранее в документе находились пляжи в Мензелинске и Муслюмово, вот только сейчас их там нет. В настоящее время альметьевские и нижнекамские пляжи не прошли проверку после исследований. Властей попросили организовать аншлаги о запрете купания.

Опасных микробов после пробы воды в водоемах не были зафиксированы.

Ранее мы писали о том, что от удара молнии в Татарстане вспыхнул дом. Сотрудники ГУ МЧС по РТ были быстро направлены на место инцидента. 21 июля на месте работали эксперты над выяснением точной причины пожара.

Кроме того, мы писали о том, что в Казани до конца 2024 года планируют поставить еще светофоры на 5 участках проезжей части. Так решили после обращений местных жителей для снижения вероятности ДТП.