Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В РТ сняли ограничения с трасс

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Сегодня с 18:00 на дорогах Татарстана были сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств и автобусов, как сообщил Зульфат Ханмурзин, заместитель директора "Главтатдортранса", на совещании в Министерстве транспорта Татарстана.

Он отметил, что текущее состояние дорог удовлетворительное. "Дороги находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, снег прекратился. Однако в восточной части республики продолжается сильный ветер и метель", - прокомментировал спикер.

Он также добавил, что движение по-прежнему затруднено на участках возле 41 населенного пункта в 15 районах. "Наша задача - обеспечить проезд и открыть все дороги ко всем населенным пунктам к утру", - подчеркнул Ханмурзин.

Кроме того, спикер отметил, что на рассчистку дорог по всей республике задействовано 480 единиц техники.

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