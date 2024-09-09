В РТ предлагают отправлять пары перед разводом к психологу-медиатору

В РТ специалисты предложили направлять пару, которая хочет развестись, к медиатору. Сотрудники муниципального центра психпомощи «Доверие» сообщили, что 50 процентов пар передумали расставаться после этого.

Издание «Бизнес Онлайн» со ссылкой на экспертов сообщило, что иногда истинного желания развестись у семьи нет. Психолог, который трудится на территории ЗАГСа, может помочь людям справиться со своими эмоциями и решить вопросы по алиментам, а также по поводу проживания и общения с детьми после расторжения брака.

Известно, что в 2023 году для восстановления отношений к психологам обратились 77 семей, в текущем – 47.

Самые частые причины развода - зависимость от алкоголя, наркотиков и измены.

Ранее мы писали о том, что 74-летний мужчина из Елабуги Татарстана поймал 27-килограммового сома.