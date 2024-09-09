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74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

Часть улова мужчина отдал своим близким, а оста...

pixabay.com

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74-летнему жителю Елабуги на реке Каме попалась огромная рыба. Валерий Данилов поймал 27-килограммового сома. Размер пойманной рыбы составил около 1,5 метров. Рыбак поймал сома в районе Мамадыша, пишет «Новая Кама».

Как рассказал счастливый татарстанец, появление такой огромной рыбы в реке Каме говорит о подъеме воды.

Часть улова мужчина отдал своим близким, а остальное жене. Кроме того, стало известно, что в соме было около килограмма икры.

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