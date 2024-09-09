74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

74-летнему жителю Елабуги на реке Каме попалась огромная рыба. Валерий Данилов поймал 27-килограммового сома. Размер пойманной рыбы составил около 1,5 метров. Рыбак поймал сома в районе Мамадыша, пишет «Новая Кама».

Как рассказал счастливый татарстанец, появление такой огромной рыбы в реке Каме говорит о подъеме воды.

Часть улова мужчина отдал своим близким, а остальное жене. Кроме того, стало известно, что в соме было около килограмма икры.

Ранее мы писали о том, что смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России. Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru составили список уютных уголков в разных частях страны, включая колесо обозрения, живописные парки, смотровые площадки и милые улочки. Некоторые места идеально подходят для романтической фотосессии и прогулок по осенней листве, другие вдохновляют на творчество и новые открытия, а где-то можно насладиться прогулкой на свежем воздухе.