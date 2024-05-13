Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ потеплеет до +20 градусов

В ближайшие дни в РТ будет погода с резкими перепадами температур.

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В ближайшие дни в РТ будет погода с резкими перепадами температур. По прогнозам гидрометцентра РТ, из-за прихода антициклона, ночные температуры могут опуститься до −5 градусов. В дневные часы же температура будет постепенно повышаться.

Так, 14 мая прогнозируется от 8 до 13 градусов, 15 мая — от 10 до 15 градусов, а в четверг — от 15 до 20 градусов. Синоптики предсказывают, что 17 и 18 мая ночные температуры будут составлять от +4 до +9 градусов, а днем воздух прогреется до 15-20 градусов при возможных небольших дождях.

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