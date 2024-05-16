В РТ пересмотрели схему продажи путевок в детские лагеря

В Казани было принято решение пересмотреть систему продажи путевок в муниципальные детские лагеря. Теперь предполагается проведение конкурсного отбора для желающих.



Продажа путевок через их сайт была подвергнута критике из-за недоступности для всех желающих. В связи с этим была пересмотрена система реализации. Отбор кандидатов будет осуществляться через школы с участием конкурсных комиссий, чьи решения помогут составить списки участников летних смен.



Основной целью отбора называется поощрение талантливых детей за достижения в учёбе, а также в различных сферах деятельности, включая научную и творческую. Среди критериев отбора учитывается средний балл по успеваемости и активное участие в школьной, районной и городской жизни.