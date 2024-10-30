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В РТ не исключают подорожания проезда уже с 2025 года

По сведениям эксперта, максимальная цена в заяв...

Екатерина Кузьминых

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Перевозчики РТ отправили заявки о росте цен на проезд в общественном транспорте со следующего года. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по тарифам Александр Груничев.

Специалист сообщил изданию «Вечерняя Казань», что из-за экономситуацией возможность увеличения цен на проезд очень высокая. А в Государственном комитете придерживаются мнением, что лучше всего часто немного увеличивать стоимость проезда, чем резко раз в 3 года.

По сведениям эксперта, максимальная цена в заявках - 45 рублей. Александр Груничев отметил, что тарифы на перевозку будут утверждены до 20 декабря 2024 года.

Ранее мы писали о том, что уже с 1 ноября 2024 года, в Казанском метро сократят интервал между поездами. Об этом рассказали в МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС".

Так, в «часы-пик» будет курсировать 10 электрических поездов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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