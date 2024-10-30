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· 16+ · Екатерина Елисеева

С 1 ноября в Казанском метро сократят интервал между поездами

Новый график можно посмотреть на сайте «Метроэл...

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

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Сейчас в метрополитене Казани утром и вечером в «часы-пик» на линии ходят 9 электропоездов с интервалом 6 минут 10 секунд.

Уже с 1 ноября 2024 года, из-за увеличения пассажиропотока после саммита БРИКС, время движения составов в метро уменьшится. Так, в «часы-пик» будет курсировать 10 электрических поездов и интервал между ними составит 5 минут 33 секунды. В резерве есть 11 состав.

Новый график можно посмотреть на сайте «Метроэлектротранса» и на всех станциях местного метрополитена на спецстендах.

Ранее мы писали о том, что скандальную подземку на Мавлютова продолжат строить с 10 ноября 2024 года.

Как рассказал эксперт, следствие пройдет до 9 ноября, а уже 10 числа работы на территории продолжатся. Министр отметил, что во время возведения не раз появлялась нужда в дополнительных видах работы .

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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