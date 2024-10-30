С 1 ноября в Казанском метро сократят интервал между поездами
МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"
Сейчас в метрополитене Казани утром и вечером в «часы-пик» на линии ходят 9 электропоездов с интервалом 6 минут 10 секунд.
Уже с 1 ноября 2024 года, из-за увеличения пассажиропотока после саммита БРИКС, время движения составов в метро уменьшится. Так, в «часы-пик» будет курсировать 10 электрических поездов и интервал между ними составит 5 минут 33 секунды. В резерве есть 11 состав.
Новый график можно посмотреть на сайте «Метроэлектротранса» и на всех станциях местного метрополитена на спецстендах.
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