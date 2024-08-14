В РТ не хватает 2300 учителей

В РТ фиксируется дефицит педагогов. Об этом рассказала Алсу Набиева, руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт-Милосердие» .

Сейчас школам нужно не меньше 2300 учителей. Меньше всего педагогов начальных классов, химии, математики, русского языка, физики и различных иностранных языков. Больше всего, как сказала Гузель Гатауллина, дефицит специалистов есть в Казани, Челнах, Зеленодольске и в 2 районах.

При этом, в регионе власти планируют открыть 8 школ на 8590 мест, а возвести 10 дошкольных зданий на 2 200 мест. Все необхлодимые работы в новых учебных заведениях закончатся к 1 сентября.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением.

После появлении новости о выборе артиста, местные жители были удивлены таким выбором.