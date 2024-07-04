Раис Татарстана Минниханов показал кадры конкурса красоты среди коров

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем телеграм-канале опубликовал видео конкурса красоты среди коров и призвал людей прийти на выставку «Агроволга», которая сейчас идет на площадке выставочного центра «Казань Экспо».

Мужчина заявил, что участницы конкурса не просто дают большие надои, но и даже могут похвастаться грацией.

Прогнозируется, что в период с 3 по 5 июля выставку посетят больше 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли РФ.

Также известно, что животных привозят не только на конкурс, но и на продажу.

На самом мероприятии различные производители представили свои разработки в некоторых сферах – сельско-хозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация и переработка сельхозпродукции, пишет "Татар-информ".

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