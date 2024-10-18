В РТ бензин АИ-95 продолжает дешеветь

После того, предупреждения со стороны Федеральной антимонопольной службы топливо марки АИ-95 продолжает снижаться в цене в РТ. Об этом говорится в Татарстанстате с 7 по 14 октября 2024 года.

В регионе АИ-95 подешевел на 1 копейку (с 56,37 до 56,36 руб/литр). На минувшей неделе он стал дешевле на 13 копеек (0,24%).

При этом топливо АИ-98 и выше подорожало на 54 копейки (до 77,42 руб/литр). Кроме того, бензин АИ-92 стал дороже на 17 копеек (до 51,89 руб/литр).

Дизельное топливо тоже выросло в цене. Теперь его можно купить до 62,28 руб/литр.

Ранее мы писали о том, что рейтинг на Авито теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов. Специалисты отметили, что общий рейтинг будет пересчитан как среднее арифметическое полученных оценок. Известно, что за 1,5 года было оставлено больше 6 миллионов отзывов на покупателей, из них 214 586 в Татарстане.