Рейтинг на Авито теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов
Авито
В ноябре 2024 года, на Авито в тестовом формате станет работать объединенный рейтинг. Отзывы от продавцов и покупателей в разделе Товары и Путешествия смогут увидеть все. Именно они станут влиять на общий рейтинг пользователя.
Так, продавец или покупатель сможет оставить отклик после оформления заказа или начала диалога. Теперь отзывы появятся в публичном профиле пользователя.
Специалисты отметили, что общий рейтинг будет пересчитан как среднее арифметическое полученных оценок.
Если же вы используете сервис для ведения бизнеса и вам не хочется, чтобы отзывы, которые вы получили как частное лицо, влияли на организацию, то создайте рабочий аккаунт и воспользуйтесь “связкой профилей”.
За 1,5 года было оставлено больше 6 млн отзывов на покупателей, из них 214 586 в Татарстане.
Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито:
“Важная особенность Авито, как платформы для размещения объявлений - это тот факт, что один и тот же человек здесь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. И для нас важно, чтобы в обоих случаях он не нарушал правила и вежливо общался с другими пользователями. Именно поэтому мы решили ввести возможность оставлять отзывы на покупателей, а позднее - возможность этим отзывам влиять на общую оценку”.
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