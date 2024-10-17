Рейтинг на Авито теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов

В ноябре 2024 года, на Авито в тестовом формате станет работать объединенный рейтинг. Отзывы от продавцов и покупателей в разделе Товары и Путешествия смогут увидеть все. Именно они станут влиять на общий рейтинг пользователя.

Так, продавец или покупатель сможет оставить отклик после оформления заказа или начала диалога. Теперь отзывы появятся в публичном профиле пользователя.

Специалисты отметили, что общий рейтинг будет пересчитан как среднее арифметическое полученных оценок.

Если же вы используете сервис для ведения бизнеса и вам не хочется, чтобы отзывы, которые вы получили как частное лицо, влияли на организацию, то создайте рабочий аккаунт и воспользуйтесь “связкой профилей”.

За 1,5 года было оставлено больше 6 млн отзывов на покупателей, из них 214 586 в Татарстане.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито: