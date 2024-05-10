Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Нижнекамского района полыхали баня и надворные постройки на площади 30 кв м

К счастью, часть строений пожарные спасли

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В с. Шереметьевка произошел пожар, на месте горела баня.

Сотрудники МЧМ тушили пламя около часа. Как итог, на площади 30 квадратных метров сгорела баня и некоторые надворные постройки. К счастью, часть строений пожарные спасли.

По предварительным данным, причина пожара - неправильное устройство или неисправность печи. Об этом KazanFirst сообщил Рамиль Насибуллин, руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому району.

Ранее мы писали о том, что в Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

10 часов назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

Интересное в Казани

день назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

службы дезинфекции от тараканов

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

ремонт ремней для брюк в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

Новости Казани

день назад

Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова

Новости Казани

день назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Татарстана

23 часа назад

«Засватали»: фанаты Алины Загитовой удивились фото в «Кул Шарифе» в платке

Новости Татарстана

день назад

Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги
Новости Татарстана
8 часов назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

3 минуты назад

В Нижнекамского района полыхали баня и надворные постройки на площади 30 кв м

Интересное в Казани

день назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

Новости Казани

час назад

Зоопарк Казани показал на видео, как енот проводил свой досуг в ванне

Новости Татарстана

2 часа назад

В Челнах суд запретил продавать табак возле школы
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
2 часа назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

2 часа назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Новости Казани

5 часов назад

Президент Гвинеи-Бисау прибыл с визитом в Казань к Минниханову

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани пьяный водитель на Subaru врезался в «ГАЗель»
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
3 часа назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
5 часов назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева