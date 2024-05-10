В Нижнекамского района полыхали баня и надворные постройки на площади 30 кв м
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В с. Шереметьевка произошел пожар, на месте горела баня.
Сотрудники МЧМ тушили пламя около часа. Как итог, на площади 30 квадратных метров сгорела баня и некоторые надворные постройки. К счастью, часть строений пожарные спасли.
По предварительным данным, причина пожара - неправильное устройство или неисправность печи. Об этом KazanFirst сообщил Рамиль Насибуллин, руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому району.
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