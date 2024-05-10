В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья

В общежитии на ул. Беломорской в Казани после ссоры 22-летний парень получил ножевое ранение в шею от собственного дяди. Соседи рассказали, что они были пьяные, пишет Татарстан 24.

По предварительной информации, ситуация между близкими накалилась после продолжительного конфликта. Причина - деление жилища. В тот день племянник пришел к родственнику, чтобы обсудить некоторые вопросы, однако мирно решить их не получилось.

Известно, что дядя вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции. Потерпевший потерял много крови и не раз терял сознание. Медики еще не делают прогнозов относительно его состояния здоровья.

Агрессора задержали и доставили в отделение полиции для разбирательства.

Ранее мы писали о том, что на проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно.