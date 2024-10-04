54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца

В Атнинском районе Татарстана 54-летняя нетрезвая женщина поругалась с возлюбленным. К несчастью, ссора закончилась трагедия. Внезапно, местная жительница потеряла контроль над собой и повалила мужчину. После этого она 60 раз ударила его своим сапогом.

От полученных травм ее партнер умер на месте. Суд приговорил татарстанку к 9 годам исправительной колонии.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан сотрудники Следственного комитета разберутся в гибели работника на ж/д. Об этом рассказали в Центральном МСУТ Следственном комитете Российской Федерации.

Специалисты уже организовали доследственную проверку после смерти 65-летнего мужчины, который управлял трактором. Пострадавший ремонтировал железную дорогу 2 октября 2024 года. Все произошло на 861 километре железнодорожного перегона «Арск-Корса».