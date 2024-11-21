В Нижнекамске водитель поехал на «красный сигнал» на глазах у ГАИ

В Нижнекамске Репсублики Татарстан автовладелец проехал на красный свет светофора и сразу же его остановили сотрудники Государственной автомобильной инспекции.

Все случилось утром 21 ноября 2024 года.

В ролике можно увидеть, как водитель начинает движение, когда остаётся еще пара секунд красного сигнала. Вот только нарушитель правила дорожного движения не догадывался, что позади него находится автомобиль Госавтоинспекции. После увиденного специалисты включили проблесковые маячки и попросили нарушителя остановиться.

Ранее мы писали о том, что 7-километровую пробку спровоцировало дорожное происшествие с участием 5 автомобилей на въезде в Набережные Челны.

На месте были сотрудники Государственной автомобильной инспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Все произошло утром 21 ноября 2024 года.