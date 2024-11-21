7-километровую пробку спровоцировало ДТП из 5 машин на въезде в Челны

На въезде в Челны на автодороге М7 со стороны региональной столице Республики Татарстан утром 21 ноября образовался огромный затор. По информации служб геолокации, его протяженность - не меньше 7 километров.

Как рассказали свидетели, пробка появилась в результате массовой аварии с участием 5 автомобилей: «Рено», «Лады Приора», «Ларгуса» и еще 2 легковых машин.

На месте находятся сотрудники Государственной автомобильной инспекции и бригада скорой медицинской помощи. Подробности дорожного происшествия пока не сообщаются.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане на автодороге М-7 20 ноября 2024 года, случилось смертельное ДТП. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан.

Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.