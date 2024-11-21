Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

7-километровую пробку спровоцировало ДТП из 5 машин на въезде в Челны

На месте находятся сотрудники Государственной а...

most|Закамье

Подписаться в Telegram

На въезде в Челны на автодороге М7 со стороны региональной столице Республики Татарстан утром 21 ноября образовался огромный затор. По информации служб геолокации, его протяженность - не меньше 7 километров.

Как рассказали свидетели, пробка появилась в результате массовой аварии с участием 5 автомобилей: «Рено», «Лады Приора», «Ларгуса» и еще 2 легковых машин.

На месте находятся сотрудники Государственной автомобильной инспекции и бригада скорой медицинской помощи. Подробности дорожного происшествия пока не сообщаются.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане на автодороге М-7 20 ноября 2024 года, случилось смертельное ДТП. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан.

Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Тысячи людей получили травмы»: что известно о ДТП в Казани

Интересное в Казани

день назад

Flowwow выпустил эксклюзивный торт при участии жителей Казани

мыльно содовый раствор после травли тараканов

Новости Татарстана

день назад

Казанский зритель обматерил Лепса на концерте

Интересное в Казани

2 дня назад

Идея подарка на День Матери: рассказываем, где в Казани стоит провести праздничный ужин

лучшие тату мастера красноярска в Красноярске

Новости Татарстана

19 часов назад

22-летняя Алина Загитова рассказала о том, что она очень любит

Новости Татарстана

3 часа назад

При аварии 20 ноября на трассе М-7 в Татарстане погиб пассажир

Новости Казани

день назад

С 22 ноября изменится расписание пригородного поезда Ижевск — Казань

Новости Татарстана

23 часа назад

Известный футбольный болельщик 86-летний Яшар Муратов умер

Новости Татарстана

день назад

Жена Макарского поразила обновленной внешностью
Лонгриды
день назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

Татарстан в очередной раз попал в тройку лидеро...

Новости Казани

23 минуты назад

Главдортранс оштрафовал ФАС РТ за установку шумозащитных экранов у «Миллениума»

Важное в РТ

20 часов назад

В Казани состоится митап от Технохаба Сбера

Новости Казани

48 минут назад

В Казани обсуждают введение тарифов на вывоз снега из дворов

Новости Казани

58 минут назад

За вывоз снега со дворов с казанцев хотят брать по 300 рублей
В Татарстане на 20 лет посадили мужчину, которы...
Новости Татарстана
21 час назад

В Татарстане на 20 лет посадили мужчину, который 3 года домогался падчерицы

Новости Татарстана

час назад

Для самозанятых из Казани пройдет интенсив с подарками

Новости Казани

час назад

В Казани появится награда за развитие физкультуры и спорта

Новости Татарстана

час назад

7-километровую пробку спровоцировало ДТП из 5 машин на въезде в Челны
T2 оценила цифровые бизнес-идеи школьников
Новости России
5 дней назад

T2 оценила цифровые бизнес-идеи школьников