7-километровую пробку спровоцировало ДТП из 5 машин на въезде в Челны
most|Закамье
На въезде в Челны на автодороге М7 со стороны региональной столице Республики Татарстан утром 21 ноября образовался огромный затор. По информации служб геолокации, его протяженность - не меньше 7 километров.
Как рассказали свидетели, пробка появилась в результате массовой аварии с участием 5 автомобилей: «Рено», «Лады Приора», «Ларгуса» и еще 2 легковых машин.
На месте находятся сотрудники Государственной автомобильной инспекции и бригада скорой медицинской помощи. Подробности дорожного происшествия пока не сообщаются.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане на автодороге М-7 20 ноября 2024 года, случилось смертельное ДТП. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан.
Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.
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