В Нижнекамске спасли одинокого лебеденка на озере

Дачники увидели на озере лебеденка, который плавал совершенно один уже несколько дней. На бедолагу нападали утки.

Люди пожалели птицу и обратились за помощью в Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

На место быстро прибыл Эдуард Иванов, начальник межрайонного отдела ведомства по Нижнекамскому району. Мужчина спас кроху и забрал его домой.

Мужчина сообщил, что птенец сейчас у него дома, он будет ухаживать за ним, пока не найдутся его родители. После этого лебеденка передадут взрослым особям.

Ранее мы писали о том, что главврач Арской ЦРБ Рифат Идрисов спас 4-летнего ребенка в самолете. Мужчина сообщил, что как только двери в самолете оказались закрыты, послышались крики, люди стали искать врача. Прибывшие врачи быстро забрали ребенка на карете скорой помощи, а самолет спокойно отправился в путь.