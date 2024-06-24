Главврач Арской ЦРБ Рифат Идрисов спас 4-летнего ребенка в самолете

Главврач Арской больницы Рифат Идрисов, когда возвращался из отпуска, спас 4-летнего ребенка в воздушном судне. Об этом рассказали в телеграм-канале «Медицина Татарстана».

Мужчина сообщил, что как только двери в самолете оказались закрыты, послышались крики, люди стали искать врача».

На борту находился 4-летний ребенок в тяжелом состоянии: из его рта шла пена, губы были синие, дышать ему становилось все труднее. Идрисов быстро наклонил потерпевшего головой вниз, разжал зубы и высунул язык.

Благодаря медику, малыш начал дышать и стал приходить в себя. Прибывшие врачи забрали ребенка на карете скорой помощи, а самолет спокойно отправился в путь.

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