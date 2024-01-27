Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Нижнекамске провели научную конференцию для школьников со всего Татарстана

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В Нижнекамской гимназии № 22 состоялась уже восьмая региональная научно-практическая конференция под названием "Мы – будущее XXI века". В этом году в конференции приняли участие около 150 школьников из 1 по 11 классы.

На конференцию прибыли юные исследователи из разных уголков республики, таких как Набережные Челны, Альметьевск, Аксубаево, Азнакаево, Муслюмово и другие районы. Необычно было заметить двух дошкольников, примечательных участников в секции "Всезнайка".

Представленные работы были разнообразными и увлекательными. Например, одна из участниц провела увлекательное исследование на тему своей сво, тогда как другой участник сравнивал работу двух роботов - мыши и пчелы.

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