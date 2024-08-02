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В Нижнекамске мотоциклист сбил 7-летнего ребёнка на самокате

Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Респуб...

ГИБДД НИЖНЕКАМСКА

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1 августа 2024 года, в Нижнекамске во дворе на ул. Корабельной, 58 мотоцикл сбил несовершеннолетнего.
Примерно в 16:30 22-летний молодой человек, за рулем мотоцикла, наехал на 7-летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате.

Потерпевший, по предварительной информации, попал в больницу с сотрясением мозга и травмой колена. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Республике Татарстан.

Ранее мы писали о том, что жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши.

Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания.

Кроме того, мы говорили, что в Казани в пожаре на Аделя Кутуя спасены 7 человек. К несчастью, после тушения пламени в подвале было обнаружено тело одного мужчины.

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